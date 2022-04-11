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Янник Синнер пробился во второй круг турнира в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Матч продлился 2,5 часа

Янник Синнер пробился во второй круг турнира в Монте-Карло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился матч первого круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер встретился с представителем Чехии Борной Чоричем (198).

Победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3 одержал Синнер. Матч продлился около 2 часов 27 минут. Итальянец оформил пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти. На счету чеха – два эйса, одна двойная ошибка и два брейк-поинта из девяти.

Во втором круге Синнер сойдется с победителем пары Руусувуори – Гарин.

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В статье: Янник Синнер
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