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Бывший тренер Федерера: На Ролан Гаррос Джокович покажет свой лучший теннис

Теннис
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Новак не сумел выиграть в своем последнем матче

Бывший тренер Федерера: На Ролан Гаррос Джокович покажет свой лучший теннис

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пол Аннакон, бывший тренер знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Пита Сампраса, прокомментировал ранний вылет первой ракетки мира серба Новака Джоковича с турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

"Он испытывал сложности, пытаясь справиться с ветром. Но меня не слишком беспокоит его игра. Ему нужно просто проводить матчи.

Думаю, это [поражение] не так уж важно. Он не хочет проигрывать, но хочет убедиться, что на "Ролан Гаррос" покажет свой лучший теннис", — приводит слова Аннакона Daily Express, ссылаясь на Tennis Channel.

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В статье: Роджер Федерер
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