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Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на старте турнира в Штутгарте
Матч получился очень увлекательным
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
20 апреля в рамках первого круга женского теннисного турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия) седьмая ракетка мира Каролина Плишкова встретилась с соотечественницей Петрой Квитовой (27).
Каролина Плишкова - Петра Квитова 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Плишкова оформила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Квитовой – четыре эйса, пять двойных ошибок и пять использованных брейк-пойнтов из семи.
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