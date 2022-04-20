Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на старте турнира в Штутгарте

20 апреля в рамках первого круга женского теннисного турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия) седьмая ракетка мира Каролина Плишкова встретилась с соотечественницей Петрой Квитовой (27).

Каролина Плишкова - Петра Квитова 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Плишкова оформила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Квитовой – четыре эйса, пять двойных ошибок и пять использованных брейк-пойнтов из семи.