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Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на старте турнира в Штутгарте

Теннис
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Матч получился очень увлекательным

Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на старте турнира в Штутгарте

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

Новина українською

20 апреля в рамках первого круга женского теннисного турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия) седьмая ракетка мира Каролина Плишкова встретилась с соотечественницей Петрой Квитовой (27).

Каролина Плишкова - Петра Квитова 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Плишкова оформила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Квитовой – четыре эйса, пять двойных ошибок и пять использованных брейк-пойнтов из семи.

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В статье: Каролина Плишкова Петра Квитова
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