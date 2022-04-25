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Надаль 17 лет не покидал топ-10 рейтинга АТР
Рафаэль до сих пор не сбрасывает оборотов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл 17 лет подряд в статусе игрока из первой десятки рейтинга ATP. Впервые Надаль вошёл в топ-10 ровно 17 лет назад, 25 апреля 2005 года, когда ему было 18 лет.
Таким образом, Надаль входит в первую десятку на протяжении 866 недель подряд, несмотря на то что у него несколько раз были паузы в выступлениях, связанные с травмами.
В марте Надаль объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра.
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