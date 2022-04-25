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Свитолина не сыграет на турнире в Риме
Она уже дважды побеждала здесь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина пропустит турнир в Риме. Напомнит, что соревнования пройдут с 9 по 15 мая.
Украинка уже побеждала на становилась чемпионкой в столице Италии в 2017 и 2018 годах. В прошлом сезоне Свитолина дошла до четвертьфинала.
Напомним, Элина также не сыграет на турнире WTA1000 в Мадриде, который стартует на этой неделе. Вместо неё в список участниц основной сетки попала Ангелина Калинина.
Rome update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) April 25, 2022
OUT: Svitolina
IN: Zhang
NEXT: Tomljanovic
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