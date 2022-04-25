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Свитолина не сыграет на турнире в Риме

Теннис
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Она уже дважды побеждала здесь

Свитолина не сыграет на турнире в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина пропустит турнир в Риме. Напомнит, что соревнования пройдут с 9 по 15 мая.

Украинка уже побеждала на становилась чемпионкой в столице Италии в 2017 и 2018 годах. В прошлом сезоне Свитолина дошла до четвертьфинала.

Напомним, Элина также не сыграет на турнире WTA1000 в Мадриде, который стартует на этой неделе. Вместо неё в список участниц основной сетки попала Ангелина Калинина.

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В статье: Элина Свитолина
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