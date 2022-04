Свитолина не сыграет на турнире в Риме

Элина Свитолина пропустит турнир в Риме. Напомнит, что соревнования пройдут с 9 по 15 мая.

Украинка уже побеждала на становилась чемпионкой в столице Италии в 2017 и 2018 годах. В прошлом сезоне Свитолина дошла до четвертьфинала.

Напомним, Элина также не сыграет на турнире WTA1000 в Мадриде, который стартует на этой неделе. Вместо неё в список участниц основной сетки попала Ангелина Калинина.

Rome update



OUT: Svitolina



IN: Zhang



NEXT: Tomljanovic