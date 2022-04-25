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Даяна Ястремская и Катерина Байндл узнали соперниц на турнире в Мадриде
Матчи состоятся уже 25 апреля
Фото: InsideTheGames
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл сыграют на турнире WTA1000 в столице Испании.
Даяна Ястремская (№92) в первом раунде встретится с третьей сеяной Мэдисон Бренгл (№54). Американка ведёт 2-1 в счёте личных противостояний и победила Ястремскую на старте сезона в первом круге Australian Open (отказ в решающем сете).
Катерина Байндл (№163) на старте квалификации сыграет против Магды Линетт (№56), посеянной под пятым номером. Полька победила в единственной встрече с украинской теннисисткой в 2019 году в квалификации турнира в Хобарте.
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