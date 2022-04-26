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Эмма Радукану получила премию Laureus в номинации Прорыв года
Теннисистка показала отличные результаты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану стала лауреатом ежегодной спортивной премии Laureus, подведшей итоги 2021 года.
Радукану победила в номинации "Прорыв года из-за победы на Открытом чемпионате США, состоявшемся в конце лета в Нью-Йорке. На тот момент 18-летняя Эмма стала первой в истории победительницей турнира "Большого шлема, попавшей в основную сетку из квалификации. По ходу соревнований Радукану не проиграла ни одного сета, в финале со счётом 6:4, 6:3 обыграв канадку Лейлу Фернандес.
"Спасибо огромное Laureus за то, что выбрали меня. Для меня большая честь получить эту награду. Прошедший год получился отличным, но у меня впереди ещё много работы, – прокомментировала новость спортсменка.
"Спортсменом года по версии Laureus стал действующий чемпион Формулы-1, голландский автогонщик Макс Ферстаппен.
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