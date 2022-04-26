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Федерер сыграет на турнире в Базеле
Швейцарец давно не играл
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер выступит на турнире в Базеле (Швейцария). Об этом пишет пресс-служба турнира. Турнир в Базеле пройдёт в октябре.
Федерер 10 раз выигрывал турнир в Базеле. Здесь он завоевал свой последний на данный момент титул. Это было в 2019 году. На счету Роджера 103 титула на турнирах ATP.
Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.
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