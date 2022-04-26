Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Загребе
Украинка сумеля навязать борьбу
Фото: Getty Images
26 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на 60-тысячнике в Загребе. В первом круге она сумела одолеть представительницу Финляндии Анастасию Куликову. Судьба матча решилась в 3 сете, который Завацкая уверенно выиграла.
Загреб. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Куликова (Финляндия) – 6:4, 5:7, 6:4
В следующем раунде Катарина сыграет с четвертой сеяной Паулой Ормаечеа из Аргентины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- Обостряют ситуацию. В Приднестровье взорвали две антенны радиоцентра
- ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
- Свитолина показала, как начинаются для нее выходные. Фото
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 20:19 Украинские Завацкая: Когда кто-то с российским паспортом говорит мне, как трудно быть россиянином, я просто схожу с ума
- 09:24 Весь спорт Украина в драматическом поединке уступила США на Кубке Билли Джин Кинг
- 00:01 Весь спорт Завацкая победила в матче Кубка Билли Джин Кинг и сравняла счет в серии с США – 2:2
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...