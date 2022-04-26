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Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Загребе

Теннис
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Украинка сумеля навязать борьбу

Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Загребе

Фото: Getty Images

Новина українською

26 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на 60-тысячнике в Загребе. В первом круге она сумела одолеть представительницу Финляндии Анастасию Куликову. Судьба матча решилась в 3 сете, который Завацкая уверенно выиграла.

Загреб. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Куликова (Финляндия) – 6:4, 5:7, 6:4

В следующем раунде Катарина сыграет с четвертой сеяной Паулой Ормаечеа из Аргентины.

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В статье: Катарина Завацкая
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