Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Загребе

26 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на 60-тысячнике в Загребе. В первом круге она сумела одолеть представительницу Финляндии Анастасию Куликову. Судьба матча решилась в 3 сете, который Завацкая уверенно выиграла.

Загреб. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Куликова (Финляндия) – 6:4, 5:7, 6:4

В следующем раунде Катарина сыграет с четвертой сеяной Паулой Ормаечеа из Аргентины.