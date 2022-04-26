  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа

Теннис
(1 голосов)

Испания сыграет с Сербией

Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа

фото - twitter.com

Новина українською

26 апреля состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса.

Группа A: Хорватия, Италия, Аргентина, Швеция

Группа B: Испания, Канада, Сербия, Южная Корея.

Группа C: Франция, Германия, Бельгия, Австралия.

Группа D: США, Великобритания, Казахстан, Нидерланды.

Напомним, что две команды, которые займут самые высокие места в группах, попадут в четвертьфинал.

Сами же соревнования пройдут 14-18 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...