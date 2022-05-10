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Долгополов: В туре всех больше взволновал бан от Уимблдона, чем война в Украине
Александр шокирован от происходящего
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал об отношении российских теннисистов к войне в Украине.
"Один человек из россии мне писал. И то после моих постов. Буквально несколько недель назад. А да нет, никто. Один топ-теннисист еще в марте спрашивал, может ли чем-то помочь. Я ничего не просил. Это должно быть его решение и от души.
На этом все и кончилось. В туре всем все равно что здесь у нас происходит. Их все больше взволновал бан от Уимблдона, чем война в Украине", – сказал Долгополов.
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