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Новак Джокович благодаря победе над Вавринкой вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Теннис
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Серб успешно преодолел 1/8

Новак Джокович благодаря победе над Вавринкой вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Фото: The Denver Channel

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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче 3-го круга он обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Новак Джокович - Стэна Вавринка 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

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В статье: Новак Джокович
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