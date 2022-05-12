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Новак Джокович благодаря победе над Вавринкой вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме
Серб успешно преодолел 1/8
Фото: The Denver Channel
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче 3-го круга он обыграл швейцарца Стэна Вавринку.
Новак Джокович - Стэна Вавринка 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим.
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