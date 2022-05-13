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Циципас узнал имя соперника, с которым он встретится в полуфинале Мастерса в Риме

Теннис
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Теннисисты сыграют уже второй матч за месяц

Циципас узнал имя соперника, с которым он встретится в полуфинале Мастерса в Риме

Фото: New Yorker

Новина українською

Третья ракетка мира Александр Зверев и пятый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас встретятся в полуфинале грунтового "Мастерса" в Риме.

Они проведут третью очную встречу за 29 дней. Их матч состоится завтра, 14 мая.

16 апреля теннисисты встречались в полуфинале "Мастерса" в Монте-Карло. Тогда в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 победил Циципас, который затем выиграл титул соревнований.

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В статье: Александр Зверев Стефанос Циципас
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