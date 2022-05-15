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Джокович о 1000 победе в карьере: Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своих ощущениях после одержания 1000-й победы в АТР туре.
"Видел, как Роджер и Рафа праздновали свои тысячные победы в последние пару лет и с нетерпением ждал, когда доберусь до своей тысячи. Очень счастлив, что у меня уже столько побед в Туре. Прошло много времени с тех пор как я сыграл свой первый матч, с тех пор как я выиграл свою первую игру в Туре. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе" – сказал он.
Напомним, что сегодня, 15 мая, Джокович сыграет финальный матч турнира в Риме против Стефаноса Циципаса. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
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