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Цуренко прокомментировала жеребьевку по первому кругу Ролан Гаррос
Комментарий украинки
Фото: beIN SPORTS
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала жеребьевку первого круга Открытого чемпионата Франции.
"Совершенно не удовлетворена сеткой и не понимаю, что это за шутки такие от жизни, что я второй "Шлем" подряд после квалификации получаю в первом круге первую ракетку мира, которые к тому же идут без поражений. Посмотрим. С положительных моментов это, конечно, Центральный корт, и я в принципе сейчас тоже в очень хорошей форме, так что буду бороться" – сказала она.
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