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Цуренко прокомментировала жеребьевку по первому кругу Ролан Гаррос

Теннис
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Комментарий украинки

Цуренко прокомментировала жеребьевку по первому кругу Ролан Гаррос

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала жеребьевку первого круга Открытого чемпионата Франции.

"Совершенно не удовлетворена сеткой и не понимаю, что это за шутки такие от жизни, что я второй "Шлем" подряд после квалификации получаю в первом круге первую ракетку мира, которые к тому же идут без поражений. Посмотрим. С положительных моментов это, конечно, Центральный корт, и я в принципе сейчас тоже в очень хорошей форме, так что буду бороться" – сказала она.

Сетка Ролан Гаррос для украинских теннисисток

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В статье: Леся Цуренко
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