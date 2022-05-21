Цуренко прокомментировала жеребьевку по первому кругу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала жеребьевку первого круга Открытого чемпионата Франции.

"Совершенно не удовлетворена сеткой и не понимаю, что это за шутки такие от жизни, что я второй "Шлем" подряд после квалификации получаю в первом круге первую ракетку мира, которые к тому же идут без поражений. Посмотрим. С положительных моментов это, конечно, Центральный корт, и я в принципе сейчас тоже в очень хорошей форме, так что буду бороться" – сказала она.