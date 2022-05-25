Зверев вышел в третий круг Ролан Гаррос

Третья ракетка мира немец Александр Зверев с трудом пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Во втором раунде Зверев обыграл 21-летнего представителя Аргентины Себастьяна Баэса.

Александр Зверев - Себастьян Баэс 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5

Встреча продлилась 3 часа 39 минут. Зверев двенадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Баэса — ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из тринадцати.

В следующей стадии Зверев сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды).