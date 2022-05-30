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Свёнтек совершила камбэк и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Польская теннисистка сумела реабилитироваться
Фото: sport.ru
Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграла с 74-м номером рейтинга китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Ига Свёнтек - Чжэн Циньвэнь 6:7 (5:7), 6:0, 6:2
Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету китаянки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В четвертьфинале соревнований Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой
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