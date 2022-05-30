  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свёнтек совершила камбэк и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свёнтек совершила камбэк и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Польская теннисистка сумела реабилитироваться

Свёнтек совершила камбэк и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото: sport.ru

Новина українською

Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграла с 74-м номером рейтинга китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ига Свёнтек - Чжэн Циньвэнь 6:7 (5:7), 6:0, 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. На счету китаянки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале соревнований Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде