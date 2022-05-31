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Ролан Гаррос. 18-летняя Кори Гауфф обыграла Слоан Стивенс в четвертьфинале
Американка близка к ещё одному титулу
фото - rolandgarros.com
18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В четвертьфинальном поединке Гауфф обыграла чемпионку US Open — 2017 Слоан Стивенс.
Кори Гауфф - Слоан Стивенс 7:5, 6:2
Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Стивенс — ни одного эйса, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из девяти.
Соперницей Гауфф в полуфинальном матче станет представительница Италии Мартина Тревизан.
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