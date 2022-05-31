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Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Теннисист добыл волевую победу

Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Фото: ATP Tour

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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном матче Зверев одолел одного из фаворитов соревнований – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.

Александр Зверев - Карлос Алькарас 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)

Встреча продлилась 3 часа 21 минуту. Зверев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса — два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль.

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В статье: Александр Зверев
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