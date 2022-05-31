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Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Теннисист добыл волевую победу
Фото: ATP Tour
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В четвертьфинальном матче Зверев одолел одного из фаворитов соревнований – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.
Александр Зверев - Карлос Алькарас 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)
Встреча продлилась 3 часа 21 минуту. Зверев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса — два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль.
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