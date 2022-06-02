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Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае

Теннис
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Болеем за украинку

Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае.

На этапе Бриллиантовой лиги Магучих одержала победу с лучшим результатом сезона в мире и преодолела планку на высоте в 2 метра.

Еще одними номинантами являются: нидерландская бегунья Фемке Бол, британская стайерка Эйлиш Макколган и немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо.

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В статье: Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua

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