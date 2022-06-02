Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае.

На этапе Бриллиантовой лиги Магучих одержала победу с лучшим результатом сезона в мире и преодолела планку на высоте в 2 метра.

Еще одними номинантами являются: нидерландская бегунья Фемке Бол, британская стайерка Эйлиш Макколган и немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо.