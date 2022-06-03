Надаль: Зверев провел невероятный турнир, он очень хороший коллега в туре

21-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль высказался о травме третьей ракетки мира Александра Зверева в полуфинале "Ролан Гаррос".

"Очень неприятно и очень грустно. Он провел невероятный турнир, он очень хороший коллега в туре. Я знаю, как сильно он борется за победу на "Большом шлеме". Сейчас ему очень не повезло.

Но я уверен, что он выиграет не один "Шлем", а намного больше. Я желаю ему всего лучшего и быстрого восстановления.

Это был очень тяжёлый матч – больше трёх часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним – одно из самых сложных испытаний.

В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня ещё один финал "Ролан Гаррос" – это мечта, но в то же время такая концовка…

Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет", — сказал Надаль после матча.