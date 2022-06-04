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Рууд о финале против Надаля: Надо сыграть лучший теннис в своей жизни

Теннис
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Рууд о финале против Надаля: Надо сыграть лучший теннис в своей жизни

Фото: Tennis World USA

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский теннисист, 8-я ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал ожидания от финального матча Ролан Гаррос против испанца Рафаэля Надаля.

"Играть против Рафы в финале Ролан Гаррос – это, пожалуй, самый большой вызов, который может быть в нашем спорте. На мой взгляд, у него 13-0 в финалах здесь, что показывает неосуществимость задачи обыграть его, но я, конечно, попробую это сделать, как пробовали 13 финалистов до мне. Очевидно, что это непросто. Мы все знаем, какой он большой чемпион и как хорошо он играет в самые важные моменты и в самых важных матчах. Я просто попробую насладиться этим матчем.

Я буду аутсайдером. Сегодня и завтра я просто буду мечтать о крутых виннерсах и невероятных розыгрышах, потому что это именно то, что нужно от меня, если я хочу иметь хоть какой-то шанс. Мне нужно будет сыграть в лучший теннис в своей жизни" – сказал он.

Напомним, что в полуфинале Рууд победил представителя Хорватии Марина Чилича.

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В статье: Рафаэль Надаль Каспер Рууд
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Источник:
BTU

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