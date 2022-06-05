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Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото
Лучшая теннисистка мира
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек после
Источник: Global Images Ukraine
Напомним, ранее Кори Гауфф
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