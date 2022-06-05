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Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото

Теннис
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Лучшая теннисистка мира

Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек после победы в финале Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос провела чемпионскую фотосессию с главным титулом соревнований.

Источник: Global Images Ukraine

Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото - изображение 1

Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото - изображение 2

Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото - изображение 3

Ига Свентек провела чемпионскую фотосессию после завершения Ролан Гаррос. Фото - изображение 4

Напомним, ранее Кори Гауфф прокомментировала поражение в финале РГ.

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В статье: Ролан Гаррос Ига Свёнтек
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