Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
USTA допустила российских и белорусских игроков на US Open
Организация решила заработать денег на крови
Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open — 2022 в нейтральном статусе.
"Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что USTA использует US Open – 2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы "Теннис за мир". Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства на Украину.
Популярное сейчас
- Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- "Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Гендиректор ВАДА: Если 13 титулов Надаль добыл без допинга, то 14-й титул также был завоёван без него
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество