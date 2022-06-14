USTA допустила российских и белорусских игроков на US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open — 2022 в нейтральном статусе.

"Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что USTA использует US Open – 2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы "Теннис за мир". Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства на Украину.