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История дня: На тренировку Доминика Тима приехала полиция, его заподозрили в съемке порно
Это очень весело
Бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим проводил тренировку на сборе в Трайскирхене. Спортсмен был очень удивлен, когда к нему пришла полиция. На вопрос о причине визита стражей порядка они ответили, что их вызвали соседи спортсмена, которые заподозрили его в съемке материалов порнографического характера из-за звуков, которые доносились с тренировочного корта. Однако оказалось, что эти звуки издавал сам теннисист.
"Это не первый раз, когда люди жалуются. Со мной такое происходит с самого детства.
Это всегда очень смешно, не совсем непонятно, звуки могут быть громкими и удивительными.
Я тренировался без рубашки, мое тело в столь хорошей форме, что они думали, что мы там снимаем порно" – объяснил Тим.
Напомним, что недавно Доминик Тим заявил, что не будет участвовать в Уимблдоне. В настоящее время спортсмен занимает 352-е место в мировом рейтинге.
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