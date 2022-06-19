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История дня: На тренировку Доминика Тима приехала полиция, его заподозрили в съемке порно

Теннис
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История дня: На тренировку Доминика Тима приехала полиция, его заподозрили в съемке порно

UA-Футбол
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Бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим проводил тренировку на сборе в Трайскирхене. Спортсмен был очень удивлен, когда к нему пришла полиция. На вопрос о причине визита стражей порядка они ответили, что их вызвали соседи спортсмена, которые заподозрили его в съемке материалов порнографического характера из-за звуков, которые доносились с тренировочного корта. Однако оказалось, что эти звуки издавал сам теннисист.

"Это не первый раз, когда люди жалуются. Со мной такое происходит с самого детства.

Это всегда очень смешно, не совсем непонятно, звуки могут быть громкими и удивительными.

Я тренировался без рубашки, мое тело в столь хорошей форме, что они думали, что мы там снимаем порно" – объяснил Тим.

Напомним, что недавно Доминик Тим заявил, что не будет участвовать в Уимблдоне. В настоящее время спортсмен занимает 352-е место в мировом рейтинге.

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В статье: Доминик Тим
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