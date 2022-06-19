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ATP. 12 ракетка мира Хуркач обыграл в финале первую ракетку мира Медведева
Россиянин проиграл уже пятый финал турнира подряд
Фото: FirstSportz
Галле (АТР), польский теннисист Хуберт Хуркач, двенадцатая ракетка мира, обыграл в финале немецкого турнира первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
Для Хуркача эта победа стала первой в турнире на травяном покрытии. Всего он провел пять финалов серии АТР в карьере, и победил в каждом из них. Четыре предыдущих были на харде. Медведев же проиграл уже пятый финал подряд. В последний раз он побеждал на US Open в 2021.
Трава.
Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (Россия)
6:1|6:4
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