ATP. 12 ракетка мира Хуркач обыграл в финале первую ракетку мира Медведева

Галле (АТР), польский теннисист Хуберт Хуркач, двенадцатая ракетка мира, обыграл в финале немецкого турнира первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.

Для Хуркача эта победа стала первой в турнире на травяном покрытии. Всего он провел пять финалов серии АТР в карьере, и победил в каждом из них. Четыре предыдущих были на харде. Медведев же проиграл уже пятый финал подряд. В последний раз он побеждал на US Open в 2021.

Трава.

Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (Россия)

6:1|6:4