  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Киченок и Остапенко победили в финале парного турнира в Бирмингеме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Киченок и Остапенко победили в финале парного турнира в Бирмингеме

Теннис
(1 голосов)

Соперницы отказались от игры из-за травмы Чжан Шуай

WTA. Киченок и Остапенко победили в финале парного турнира в Бирмингеме

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Бирмингем (WTA), украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко, победили в финале парного турнира. Их соперницы, бельгийка Элиз Мертенс и китаянка Чжан Шуай, отказались от участия в финале.

Отказ произошел по причине получения Шуай травмы в финале одиночного турнира против бразильянки Беатрис Аддад Майи. Для украинки Киченок эта победа стала уже шестой в тринадцати сыгранных финалах серии WTA.

Трава.

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Элиз Мертенс (Бельгия), Чжан Шуай (Китай)

Отказ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Элис Мертенс Чжан Шуай Елена Остапенко Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде