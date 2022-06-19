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WTA. Киченок и Остапенко победили в финале парного турнира в Бирмингеме
Соперницы отказались от игры из-за травмы Чжан Шуай
Фото: Getty Images
Бирмингем (WTA), украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко, победили в финале парного турнира. Их соперницы, бельгийка Элиз Мертенс и китаянка Чжан Шуай, отказались от участия в финале.
Отказ произошел по причине получения Шуай травмы в финале одиночного турнира против бразильянки Беатрис Аддад Майи. Для украинки Киченок эта победа стала уже шестой в тринадцати сыгранных финалах серии WTA.
Трава.
Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Элиз Мертенс (Бельгия), Чжан Шуай (Китай)
Отказ.
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