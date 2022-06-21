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Костюк вышла в третий круг турнира в Истборне
Украинка проиграла первый сет, но взяла два следующих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк смогла преодолеть чешку Барбору Крейчикову во втором круге травяного турнира в британском Истборне.
Два первых сета поединка
Соперница 19-летней украинки по следующему раунду соревнований определится сегодня в противостоянии Жил Белен Тайхманн и Гарриет Дарт.
WTA. Трава. Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 79) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) 4:6, 6:3, 6:4
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