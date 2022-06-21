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Костюк вышла в третий круг турнира в Истборне

Теннис
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Украинка проиграла первый сет, но взяла два следующих

Костюк вышла в третий круг турнира в Истборне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Марта Костюк смогла преодолеть чешку Барбору Крейчикову во втором круге травяного турнира в британском Истборне.

Два первых сета поединка состоялись вчера и завершились паритетом: первую партию за собой оставила чешка, во второй сильнее уже оказалась украинка. Игру пришлось приостановить из-за наступления темноты и сегодня ее продолжить. В третьем гейме решающего сета у Марты был первый брейк-поинт, однако его реализовать не удалось. В пятом и шестом геймах соперницы обменялись брейками, а девятый уже забрала Марта. В следующем гейме Костюк спокойно подала на матч и закрыла игру.

Соперница 19-летней украинки по следующему раунду соревнований определится сегодня в противостоянии Жил Белен Тайхманн и Гарриет Дарт.

WTA. Трава. Истборн. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 79) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) 4:6, 6:3, 6:4

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В статье: Марта Костюк Барбора Крейчикова
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