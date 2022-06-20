Матч Костюк против Крейчиковой остановили после второго сета

Поединок украинской теннисистки Марты Костюк против чешки Барборы Крейчиковой на травяном турнире в Истборне был приостановлен после двух сетов. Арбитр приняла решение перенести доигрывание на завтра из-за наступления темноты.

Два сета встречи длились сто минут. В каждом гейме шла серьезная борьба за каждый мяч. В первой партии сильнее оказалась чешка: ключевым стал пятый гейм, который длился почти два десятка розыгрышей и завершился в пользу Крейчиковой. Во втором сете кульминация наступила в восьмом гейме на подаче Барборы. В течение него у Костюк было четыре брейк-поинта, последний из которых украинке удалось реализовать и тут же закрыть сет на своей подаче.

Продолжение игры намечено на завтра.

Ранее мы сообщали, что во второй круг турнира в Истборне пробились украинки Леся Цуренко и Ангелина Калинина .

WTA. Злаки. Истборн. Первый раунд

Марта Костюк (Украина, 79) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) 4:6, 6:3, приостановлен