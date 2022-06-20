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Матч Костюк против Крейчиковой остановили после второго сета
Доиграют завтра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок украинской теннисистки Марты Костюк против чешки Барборы Крейчиковой на травяном турнире в Истборне был приостановлен после двух сетов. Арбитр приняла решение перенести доигрывание на завтра из-за наступления темноты.
Два сета встречи длились сто минут. В каждом гейме шла серьезная борьба за каждый мяч. В первой партии сильнее оказалась чешка: ключевым стал пятый гейм, который длился почти два десятка розыгрышей и завершился в пользу Крейчиковой. Во втором сете кульминация наступила в восьмом гейме на подаче Барборы. В течение него у Костюк было четыре брейк-поинта, последний из которых украинке удалось реализовать и тут же закрыть сет на своей подаче.
Продолжение игры намечено на завтра.
Ранее мы сообщали, что во второй круг турнира в Истборне пробились украинки
WTA. Злаки. Истборн. Первый раунд
Марта Костюк (Украина, 79) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) 4:6, 6:3, приостановлен
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