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20-кратный чемпион турниров Большого шлема вышел в третий круг Уимблдона-2022

Теннис
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Серб не испытал проблем

20-кратный чемпион турниров Большого шлема вышел в третий круг Уимблдона-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором раунде Джокович уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса.

Новак Джокович - Танаси Коккинакис 6:1, 6:4, 6:2

Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Коккинакиса 11 эйсов, пять двойных ошибок и нереализованный единственный заработанный брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25).

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В статье: Новак Джокович
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