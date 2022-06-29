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20-кратный чемпион турниров Большого шлема вышел в третий круг Уимблдона-2022
Серб не испытал проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2022.
Во втором раунде Джокович уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса.
Новак Джокович - Танаси Коккинакис 6:1, 6:4, 6:2
Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Коккинакиса 11 эйсов, пять двойных ошибок и нереализованный единственный заработанный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович (25).
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