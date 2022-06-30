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Уимблдон-2022. Петра Квитова сыграет с представительницей топ-4 рейтинга WTA в 1/16 финала

Теннис
(1 голосов)

Чешская теннисистка вышла в третий круг соревнований

Уимблдон-2022. Петра Квитова сыграет с представительницей топ-4 рейтинга WTA в 1/16 финала

sportztimes

Новина українською

Чешская теннисистка, победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Петра Квитова одержала победу во втором круге Уимблдона-2022.

Квитова оказалась сильнее представительницы Румынии Аны Богдан.

Петра Квитова - Ана Богдан 6:1, 7:6 (7:5)

Встреча продлилась 1 час 45 минут. Квитова десять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Богдан четыре эйса, две ошибки на подаче и лишь два брейка при девяти брейк-пойнтах.

Следующей соперницей Петры Квитовой станет четвёртая сеяная Паула Бадоса.

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В статье: Петра Квитова
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