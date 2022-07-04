Джокович отдал только один сет в четвертом круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович в четырех партиях одержал победу над нидерландцем Тимом ван Рейгховеном в 1/8 финала Уимблдонского турнира.

Интрига в паре была только во второй партии, когда Ноле снизил обороты и позволил ван Рейгховену побороться и даже выиграть сет. В других партиях преимущество серба было безоговорочным и привело к его итоговой победе. Всего в трех сетах, в которых брал верх Джокович, ван Рейгховен взял всего пять геймов. Итак, в итоге 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.