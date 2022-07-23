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АТР. Берреттини вышел в финал турнира, обыграв Тима. Второй финалист – Каспер Рууд
Норвежец будет защищать свой прошлогодний титул
Фото: NU.nl
Гштаад (АТР), норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал швейцарского турнира. В полуфинальном матче он обыграл испанца Альберто Рамоса. В другом полуфинальном матче итальянец Маттео Берреттини победил австрийца Доминика Тима.
Рууду завтра предстоит защитить свой титул чемпиона турнира в Гштааде. В прошлогом году именно Каспер победил в финале Swiss Open, обыграв французского теннисиста Юго Гастона.
Отрытые корты, грунт
Каспер Рууд (Норвегия) – Альберто Рамос (Испания)
6:2|6:0
Маттео Берреттини (Италия) – Доминик Тим (Австрия)
6:1|6:4
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