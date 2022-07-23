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АТР. Берреттини вышел в финал турнира, обыграв Тима. Второй финалист – Каспер Рууд

Теннис
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Норвежец будет защищать свой прошлогодний титул

АТР. Берреттини вышел в финал турнира, обыграв Тима. Второй финалист – Каспер Рууд

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Гштаад (АТР), норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал швейцарского турнира. В полуфинальном матче он обыграл испанца Альберто Рамоса. В другом полуфинальном матче итальянец Маттео Берреттини победил австрийца Доминика Тима.

Рууду завтра предстоит защитить свой титул чемпиона турнира в Гштааде. В прошлогом году именно Каспер победил в финале Swiss Open, обыграв французского теннисиста Юго Гастона.

Отрытые корты, грунт

Каспер Рууд (Норвегия) – Альберто Рамос (Испания)

6:2|6:0

Маттео Берреттини (Италия) – Доминик Тим (Австрия)

6:1|6:4

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В статье: теннис Доминик Тим Маттео Берреттини Каспер Рууд
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