АТР. Каспер Рууд защитил титул чемпиона Гштаада

Гштаад (АТР), норвежец Каспер Рууд одержал победу в финале турнира Swiss Open. Он обыграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини, и таким образом смог защитить свой прошлогодний титул.

В предыдущем сезоне он обыграл в финале турнира в Гштааде француза Юго Гастона. Также эта победа в соревновании серии АТР стала уже третьей для Рууда в этом сезоне. Ранее Каспер побеждал на турнирах в Буэнос-Айресе и Женеве.

Грунт

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия)

4:6|7:6|6:2