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АТР. Каспер Рууд защитил титул чемпиона Гштаада

Теннис
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Третий титул норвежца в этом сезоне

АТР. Каспер Рууд защитил титул чемпиона Гштаада

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
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Гштаад (АТР), норвежец Каспер Рууд одержал победу в финале турнира Swiss Open. Он обыграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини, и таким образом смог защитить свой прошлогодний титул.

В предыдущем сезоне он обыграл в финале турнира в Гштааде француза Юго Гастона. Также эта победа в соревновании серии АТР стала уже третьей для Рууда в этом сезоне. Ранее Каспер побеждал на турнирах в Буэнос-Айресе и Женеве.

Грунт

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия)

4:6|7:6|6:2

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В статье: теннис Маттео Берреттини Каспер Рууд
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