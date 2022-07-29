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Ига Швёнтек прервала победную серию из 18 матчей

Теннис
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Теннисистка провела тяжелый матч

Ига Швёнтек прервала победную серию из 18 матчей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Француженка Каролин Гарсия, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, прервала победную серию первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Швёнтек, которая насчитывала 18 матчей подряд без поражений на грунте.

Серия Швёнтек оборвалась на домашнем турнире категории WTA-250 в Варшаве (Польша).

В четвертьфинале турнира теннисистка потерпела поражение от пятой сеяной Гарсии со счётом 1:6, 6:1, 4:6.

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В статье: Ига Швёнтек
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