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Ястремская впервые сыграет на турнире в Вашингтоне

Теннис
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Желаем удачи

Ястремская впервые сыграет на турнире в Вашингтоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская сыграет на турнире серии WTA 250 в столице США – Вашингтоне.

В первом круге Даяна встретится с Викторией Азаренко (выступающей под нейтральным статусом), посеянной под четвертым номером.

Отметим, что Ястремская раньше ни разу не играла в Вашингтоне. Для украинки это будет первый турнир с конца июня, когда она уступила в первом круге Уимблдона.

Напомним, что Ангелина Калинина выступит на турнире в Сан-Хосе.

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В статье: Даяна Ястремская
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