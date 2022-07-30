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Ястремская впервые сыграет на турнире в Вашингтоне
Желаем удачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская сыграет на турнире серии WTA 250 в столице США – Вашингтоне.
В первом круге Даяна встретится с Викторией Азаренко (выступающей под нейтральным статусом), посеянной под четвертым номером.
Отметим, что Ястремская раньше ни разу не играла в Вашингтоне. Для украинки это будет первый турнир с конца июня, когда она уступила в первом круге Уимблдона.
Напомним, что Ангелина Калинина
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