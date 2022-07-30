Ястремская впервые сыграет на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Дайана Ястремская сыграет на турнире серии WTA 250 в столице США – Вашингтоне.

В первом круге Даяна встретится с Викторией Азаренко (выступающей под нейтральным статусом), посеянной под четвертым номером.

Отметим, что Ястремская раньше ни разу не играла в Вашингтоне. Для украинки это будет первый турнир с конца июня, когда она уступила в первом круге Уимблдона.