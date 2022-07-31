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WTA. Ана Богдан проиграла Каролин Гарсии в Варшаве

Теннис
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Именно Богдан вчера выбила украинку Байндль

WTA. Ана Богдан проиграла Каролин Гарсии в Варшаве

Фото: Sportbull

UA-Футбол
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Варшава (WTA), румынская теннисистка Ана Богдан проиграла в финале польского турнира. Румынку обыграла француженка Каролин Гарсия. Именно ей удалось выбить из турнира первую ракетку мира Игу Швёнтек в четвертьфинале.

Богдан же в полуфинале обыграла украинку Катерину Байндль. Тот матч был уже четвертым противостоянием украинской и румынской теннисисток. Благодаря вчерашней игре Богдан сумела сравнять счет по победам: 2:2.

Открытые корты, грунт

Каролин Гарсия (Франция) – Ана Богдан (Румыния)

6:4|6:1

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В статье: теннис Каролин Гарсия Ана Богдан
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