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WTA. Ана Богдан проиграла Каролин Гарсии в Варшаве
Именно Богдан вчера выбила украинку Байндль
Фото: Sportbull
Варшава (WTA), румынская теннисистка Ана Богдан проиграла в финале польского турнира. Румынку обыграла француженка Каролин Гарсия. Именно ей удалось выбить из турнира первую ракетку мира Игу Швёнтек в четвертьфинале.
Богдан же в полуфинале обыграла украинку Катерину Байндль. Тот матч был уже четвертым противостоянием украинской и румынской теннисисток. Благодаря вчерашней игре Богдан сумела сравнять счет по победам: 2:2.
Открытые корты, грунт
Каролин Гарсия (Франция) – Ана Богдан (Румыния)
6:4|6:1
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