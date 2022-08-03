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Наоми Осака с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе

Теннис
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Она легко разобралась с оппоненткою

Наоми Осака с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе

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В Сан-Хосе (США) на стадионе "Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр" состоялся матч первого раунда турнира WTA-500, в котором сошлись 24-летняя японка Наоми Осака (41-е место в рейтинге WTA) и 19-летняя представительница Китая Чжэн Циньвэнь (51-е место в рейтинге).

Наоми Осака - Чжэн Циньвэнь 6:4, 3:6, 6:1

Продолжительность игры составила 2 часа 3 минуты.

На счету японской теннисистки 11 подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести (50%). У её соперницы – три эйса, семь двойных ошибок и лишь один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).

В следующем круге Наоми сразится с победительницей пары Кори Гауфф (США) – Ангелина Калинина (Украина).

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В статье: Наоми Осака
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