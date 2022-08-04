Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович пропустит турнир в Монреале
Серб решил отдохнуть
Фото: GQ India
Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в турнире "Мастерс" в Монреале (Канада). Об этом сообщил в своём "твиттере" комментатор Джон Хорн.
"Новак Джокович официально не включён в турнир в Монреале", — написал Хорн.
Напомним, сербский теннисист не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022
- Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера
- Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире
- Костюк вместе с Монфисом провели тренировку. Фото
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти