Джокович пропустит турнир в Монреале

Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в турнире "Мастерс" в Монреале (Канада). Об этом сообщил в своём "твиттере" комментатор Джон Хорн.

"Новак Джокович официально не включён в турнир в Монреале", — написал Хорн.

Напомним, сербский теннисист не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.