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Джокович пропустит турнир в Монреале

Теннис
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Серб решил отдохнуть

Джокович пропустит турнир в Монреале

Фото: GQ India

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в турнире "Мастерс" в Монреале (Канада). Об этом сообщил в своём "твиттере" комментатор Джон Хорн.

"Новак Джокович официально не включён в турнир в Монреале", — написал Хорн.

Напомним, сербский теннисист не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

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В статье: Новак Джокович
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