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Сергей Стаховский: Чтобы нас окупировать, нужно 5-6 миллионов человек
Украинский народ не сломить
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью YouTube-канала Football Hub рассказал о вторжении россии на территорию родной страны.
"Мы немаленькая страна, чтобы нас оккупировать, просто оккупировать, нужно 5-6 миллионов человек. Потому что здесь не было такого... Многие люди, даже с приграничных русскоязычных территорий, после 14 года, когда они увидели, что происходит в ЛНР и ДНР, уже никто туда не хотел идти.
Поэтому качество жизни в Украине и направление, вектор развития, который она взяла, несмотря на все минусы, которые у нас здесь творятся, он диаметрально отличается от россии. Мы двигаемся в направлении нормальной среды, нормального общества, а россия движется в обратном направлении" .
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