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Александр Зверев снялся с Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Теннисист решил отдохнуть

Александр Зверев снялся с Мастерса в Цинциннати

Фото: ATP Tour

Новина українською

Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев снялся с "Мастерса" в Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа. Об этом сообщает твиттер Entrylists.

Отметим, немец — прошлогодний чемпион турнира. В основной сетке его заменит француз Бенжамен Бонзи.

В начале июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Травма случилась из-за страшного падения в полуфинале "Ролан Гаррос".

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В статье: Александр Зверев
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