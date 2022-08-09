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Александр Зверев снялся с Мастерса в Цинциннати
Теннисист решил отдохнуть
Фото: ATP Tour
Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев снялся с "Мастерса" в Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа. Об этом сообщает твиттер Entrylists.
Отметим, немец — прошлогодний чемпион турнира. В основной сетке его заменит француз Бенжамен Бонзи.
В начале июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Травма случилась из-за страшного падения в полуфинале "Ролан Гаррос".
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