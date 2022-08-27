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Марта Костюк позирует на фоне великолепной архитектуры Нью-Йорка. Фото
Как всегда великолепна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками очередными фото. Наша спортсменка сейчас находится в Нью-Йорке (США). Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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