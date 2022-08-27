Марта Костюк позирует на фоне великолепной архитектуры Нью-Йорка. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками очередными фото. Наша спортсменка сейчас находится в Нью-Йорке (США). Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк заявила о пропуске турнира в Канаде.