Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Алексей Крутых вышел в первый финал Челленджера в карьере
Мощное выступление украинца на турнире в Праге
Фото: YouTube ФТУ
Прага (АТР), украинскому теннисисту Алексею Крутых удалось, впервые в профессиональной карьере, выйти в финал одиночного турнира серии "Challenger". Ранее он лишь однажды выходил в финал парного соревнования этого уровня. В предстоящем матче он сыграет с немцем Лукасом Герчем.
Тогда, в 2021 году в Анталье, он с тайваньцем Сюй Юй Юем обыграл грека Маркоса Каловелониса и узбека Санжара Файзиева. На одиночном же уровне Крутых семь раз выходил в финалы: один раз Фьючерса и шесть раз – ITF World Tennis Tour. В семи сыгранных решающих матчах Алексей победил лишь дважды.
Грунт
Алексей Крутых (Украина) – Якуб Меншик (Чехия)
7:5|6:3
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз
- Селезнев: Ракицкий не пел гимн Украины, потому что ему начали за это пихать. Почему он должен делать то, что говорят другие?
- Украинка Снигур впервые сыграет в основной сетке Большого Шлема
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо