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АТР. Алексей Крутых вышел в первый финал Челленджера в карьере

Теннис
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Мощное выступление украинца на турнире в Праге

АТР. Алексей Крутых вышел в первый финал Челленджера в карьере

Фото: YouTube ФТУ

UA-Футбол
Новина українською

Прага (АТР), украинскому теннисисту Алексею Крутых удалось, впервые в профессиональной карьере, выйти в финал одиночного турнира серии "Challenger". Ранее он лишь однажды выходил в финал парного соревнования этого уровня. В предстоящем матче он сыграет с немцем Лукасом Герчем.

Тогда, в 2021 году в Анталье, он с тайваньцем Сюй Юй Юем обыграл грека Маркоса Каловелониса и узбека Санжара Файзиева. На одиночном же уровне Крутых семь раз выходил в финалы: один раз Фьючерса и шесть раз – ITF World Tennis Tour. В семи сыгранных решающих матчах Алексей победил лишь дважды.

Грунт

Алексей Крутых (Украина) – Якуб Меншик (Чехия)

7:5|6:3

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В статье: теннис Алексей Крутых
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