US Open. Серена и Винус Уильямс вместе сыграют в парном турнире

US Open, сестры Уильямс, Серена и Винус, сыграют вместе в парном соревновании предстоящего турнира Большого Шлема. Ранее американские теннисистки уже дважды брали именно этот титул: в 1999 и 2009 годах.

Всего у сестер Уильямс четырнадцать появлений в финалах турниров Большого Шлема – и все победные. Они два раза выиграли Ролан Гаррос (1999, 2010), два раза US Open (1999, 2009), четыре раза Australian Open (2001, 2003, 2009, 2010) и шесть раз – Уимблдон (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016).

Вместе сестры Уильямс не играли с 2018 года, когда проиграли в третьем раунде Ролан Гаррос. Серена заявила, что закончить профессиональную карьеру после предстоящего US Open.