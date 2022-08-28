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US Open. Серена и Винус Уильямс вместе сыграют в парном турнире
В последний раз они выигрывали турнир Большого Шлема в 2016 году
Фото: Olympics
US Open, сестры Уильямс, Серена и Винус, сыграют вместе в парном соревновании предстоящего турнира Большого Шлема. Ранее американские теннисистки уже дважды брали именно этот титул: в 1999 и 2009 годах.
Всего у сестер Уильямс четырнадцать появлений в финалах турниров Большого Шлема – и все победные. Они два раза выиграли Ролан Гаррос (1999, 2010), два раза US Open (1999, 2009), четыре раза Australian Open (2001, 2003, 2009, 2010) и шесть раз – Уимблдон (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016).
Вместе сестры Уильямс не играли с 2018 года, когда проиграли в третьем раунде Ролан Гаррос. Серена заявила, что закончить профессиональную карьеру после предстоящего US Open.
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