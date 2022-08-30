Ангелина Калинина с победы стартовала на US Open-2022

Ангелина Калинина начала выступление на Открытом чемпионате США.

US Open. 29 августа. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4

Украинская теннисистка одержала третью победу в четырёх встречах с американкой.

Украинка допустила семь двойных ошибок, реализовала четыре из шести заработанных брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

За выход в третий раунд Калинина, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, будет бороться с Петрой Квитовой (№21). Для теннисисток это будет первая очная встреча.