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Ангелина Калинина с победы стартовала на US Open-2022
Украинка отдала сопернице в каждом сете по 4 гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина начала выступление на Открытом чемпионате США.
US Open. 29 августа. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4
Украинская теннисистка одержала третью победу в четырёх встречах с американкой.
Украинка допустила семь двойных ошибок, реализовала четыре из шести заработанных брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
За выход в третий раунд Калинина, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, будет бороться с Петрой Квитовой (№21). Для теннисисток это будет первая очная встреча.
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