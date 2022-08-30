  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина с победы стартовала на US Open-2022
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина с победы стартовала на US Open-2022

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка отдала сопернице в каждом сете по 4 гейма

Ангелина Калинина с победы стартовала на US Open-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина начала выступление на Открытом чемпионате США.

US Open. 29 августа. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4

Украинская теннисистка одержала третью победу в четырёх встречах с американкой.

Украинка допустила семь двойных ошибок, реализовала четыре из шести заработанных брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

За выход в третий раунд Калинина, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, будет бороться с Петрой Квитовой (№21). Для теннисисток это будет первая очная встреча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде