Третья ракетка мира покидает US Open-2022 во втором круге

Третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари не сумела пробиться в третий круг US Open – 2022.

В матче второго раунда Саккари (3) проиграла представительнице Китая Сиюй Ван (75-й номер рейтинга).

Мария Саккари - Сиюй Ван 6:3, 5:7, 5:7

Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Саккари два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Ван два эйса, 12 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Ван станет победительница матча Элисон Риске (США, 29) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).