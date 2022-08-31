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Третья ракетка мира покидает US Open-2022 во втором круге
Не хватило сил
фото - flashscore.com.ua
Третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари не сумела пробиться в третий круг US Open – 2022.
В матче второго раунда Саккари (3) проиграла представительнице Китая Сиюй Ван (75-й номер рейтинга).
Мария Саккари - Сиюй Ван 6:3, 5:7, 5:7
Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Саккари два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Ван два эйса, 12 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей Ван станет победительница матча Элисон Риске (США, 29) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).
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