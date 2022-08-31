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Дарья Снигур не смогла выйти в третий раунд US Open-2022

Теннис
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Украинке не повезло

Дарья Снигур не смогла выйти в третий раунд US Open-2022

Скріншот з трансляції

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур покидает Открытый чемпионат США.

Во втором круге она уступила преодолевшей сито квалификации Ребекке Марино из Канады.

US Open. Второй круг
Дарья Снигур – Ребекка Марино – 3:6, 6:7(5)

Первый сет украънка провалила, а в конце второго заиграла увереннее. Это позволило перевести второй сет на тай-брейк, но там лучше была Ребекка.

Это была вторая встреча теннисисток. В следующем круге Марино сразится против Анны Каролины-Шмидловой (№115 WTA) или Чжан Шуай (№36 WTA).

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В статье: Дарья Снигур
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