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Вице-президент Федерации тенниса Украины ответил на троллинг от Стаховского
Евгений Зукин упрекнул теннисиста в неуплате налогов в бюджет Украины
Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на высказывания Сергея Стаховского, который скептически отреагировал на состав национальной команды на матч Кубка Дэвиса против Венгрии.
"Новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них еще есть время вылечиться, а у тебя уже нет", – написал Зукин, добавив общую сумму призовых, полученную Стаховский с 2013 года.
Вот цена патриотизма:
Испания, 2013 $15 000,00
Румыния, 2014 $55 000,00
Швеция, 2014 $40 000,00
Бельгия, 2014 $45 500,00
Польша, 2015 $15 000,00
Австрия, 2016 $22 500,00
Япония, 2016 $15 000,00
Израиль, 2017 $22 500,00
Швеция, 2018 $18 000,00
Португалия, 2018 $20 000,00
Венгрия, 2019 $18 675,00
Тайбэй, 2020 $16 656,00
Израиль, 2021 $31 593,00
Норвегия, 2021 $15 000,00
$350 424,00
С этого должно быть уплачено 18%+1,5% (с середины 2014 года) в бюджет Украины. Если это произошло, я готов публично извиниться", – добавил спортивный функционер.
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