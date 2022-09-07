Вице-президент Федерации тенниса Украины ответил на троллинг от Стаховского

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на высказывания Сергея Стаховского, который скептически отреагировал на состав национальной команды на матч Кубка Дэвиса против Венгрии.

"Новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них еще есть время вылечиться, а у тебя уже нет", – написал Зукин, добавив общую сумму призовых, полученную Стаховский с 2013 года.

Вот цена патриотизма:

Испания, 2013 $15 000,00

Румыния, 2014 $55 000,00

Швеция, 2014 $40 000,00

Бельгия, 2014 $45 500,00

Польша, 2015 $15 000,00

Австрия, 2016 $22 500,00

Япония, 2016 $15 000,00

Израиль, 2017 $22 500,00

Швеция, 2018 $18 000,00

Португалия, 2018 $20 000,00

Венгрия, 2019 $18 675,00

Тайбэй, 2020 $16 656,00

Израиль, 2021 $31 593,00

Норвегия, 2021 $15 000,00

$350 424,00

С этого должно быть уплачено 18%+1,5% (с середины 2014 года) в бюджет Украины. Если это произошло, я готов публично извиниться", – добавил спортивный функционер.