  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Вице-президент Федерации тенниса Украины ответил на троллинг от Стаховского
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Федерации тенниса Украины ответил на троллинг от Стаховского

Теннис
(1 голосов)

Евгений Зукин упрекнул теннисиста в неуплате налогов в бюджет Украины

Вице-президент Федерации тенниса Украины ответил на троллинг от Стаховского

Новина українською

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на высказывания Сергея Стаховского, который скептически отреагировал на состав национальной команды на матч Кубка Дэвиса против Венгрии.

"Новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них еще есть время вылечиться, а у тебя уже нет", – написал Зукин, добавив общую сумму призовых, полученную Стаховский с 2013 года.

Вот цена патриотизма:

Испания, 2013 $15 000,00
Румыния, 2014 $55 000,00
Швеция, 2014 $40 000,00
Бельгия, 2014 $45 500,00
Польша, 2015 $15 000,00
Австрия, 2016 $22 500,00
Япония, 2016 $15 000,00
Израиль, 2017 $22 500,00
Швеция, 2018 $18 000,00
Португалия, 2018 $20 000,00
Венгрия, 2019 $18 675,00
Тайбэй, 2020 $16 656,00
Израиль, 2021 $31 593,00
Норвегия, 2021 $15 000,00

$350 424,00

С этого должно быть уплачено 18%+1,5% (с середины 2014 года) в бюджет Украины. Если это произошло, я готов публично извиниться", – добавил спортивный функционер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде