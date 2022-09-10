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WTA. Ястремская сыграет с Радукану. Стали известны соперницы украинок в Постороже

Теннис
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Цуренко и Костюк сыграют с россиянками

WTA. Ястремская сыграет с Радукану. Стали известны соперницы украинок в Постороже

Фото: Getty Images

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Посторож (WTA), определились соперницы украинских теннисисток на турнире в Словении. Даяне Ястремской (86-я в рейтинге WTA) предстоит сыграть с 11-й ракеткой мира Эммой Радукану из Великобритании.

Также в турнире серии WTA 250 примут участие Леся Цуренко и Марта Костюк. Обоим предстоит сыграть с российскими теннисистками. Цуренко – с Анастасией Потаповой, Костюк – с Катериной Александровой.

Даяна Ястремськая (Украина, 86) – Эмма Радукану (Великобритания, 11)

Леся Цуренко (Украина, 87) – Анастасия Потапова (Россия, 52)

Марта Костюк (Украина, 65) – Екатерина Александрова (Россия, 28)

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В статье: теннис Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Эмма Радукану
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