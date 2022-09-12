  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пятая ракетка мира пропустит Кубок Дэвиса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятая ракетка мира пропустит Кубок Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

У него отек костей

Пятая ракетка мира пропустит Кубок Дэвиса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев (пятая ракетка мира) объявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.

"Принять участие в Кубке Дэвиса в моем родном Гамбурге было большой целью, которая снова и снова мотивировала меня в течение последних недель. Тот факт, что эта мечта теперь разрушена, меня невероятно огорчает. Делал все, чтобы быть здесь, но эти новые проблемы заставляют меня отказаться от участия", — сказал Зверев на пресс-конференции.

Германия сыграет в группе C с Бельгией, Францией и Австралией. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится в Малаге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде