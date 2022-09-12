Пятая ракетка мира пропустит Кубок Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев (пятая ракетка мира) объявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.

"Принять участие в Кубке Дэвиса в моем родном Гамбурге было большой целью, которая снова и снова мотивировала меня в течение последних недель. Тот факт, что эта мечта теперь разрушена, меня невероятно огорчает. Делал все, чтобы быть здесь, но эти новые проблемы заставляют меня отказаться от участия", — сказал Зверев на пресс-конференции.

Германия сыграет в группе C с Бельгией, Францией и Австралией. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится в Малаге.